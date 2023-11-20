Malatya'da deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.36'da merkez üssü Pütürge olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. - MALATYA