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Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirlendi.

MALATYA'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.01'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 12.01 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada, "Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20: 01'de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Malatya Deprem AFAD Güncel Haberler

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