Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

ÖĞRENCİLER DIŞARI KAÇTI

Malatya'da saat 09.28'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, paniğe yol açtı. Depremi ders sırasında hisseden öğrenciler, öğretmenleri tarafından sınıflardan tahliye edilerek okul bahçelerine çıkarıldı. Vatandaşlar da uzun süre cadde ve sokaklarda bekleyerek evlerine giremedi.