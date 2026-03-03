1) MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.52'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı