Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

1) MALATYA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.52'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
