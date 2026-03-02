Haberler

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.52'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 8.94 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü