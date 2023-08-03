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Malatya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

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Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre saat 07.56'da merkez üssü Malatya Pütürge olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.04 kilometre derinlikte olan deprem, Malatya ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Deprem Güncel Haberler

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