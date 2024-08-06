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Malatya'da 36 Kilogram Uyuşturucu ve 52 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Malatya'da düzenlenen operasyonda, 36 kilogram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 36 kilogram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akçadağ ilçesinde operasyon gerçekleştirildiğini ve 36 kilo 30 gram uyuşturucu madde ile 52 kök kenevir ele geçirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yavuz, adli makamlarca tahkikata başlanıldığını ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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