Malatya'da 3 ayrı kaza; 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında, Ramazan Demirkol (66) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolunda akşam saatlerinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Battalgazi ilçesi Kapıkaya mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Demirkol'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Demirkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Ramazan Demirkol'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aynı güzergah üzerinde meydana gelen diğer iki kazada ise takla atan otomobilin sürücü B.Ç. ile zincirleme kazaya karışan iki araç sürücüsü yaralandı.

Kazalara ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor.

