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Malatya'da 29 Ekim İçin Fidan Dikimi Etkinliği

Malatya'da 29 Ekim İçin Fidan Dikimi Etkinliği
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Malatya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğinde 101 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Yardımcısı ve İl Milli Eğitim Müdürü, etkinliğin Cumhuriyet'in 101. yılına anlam katacağını vurguladı.

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Orduzu Pınarbaşı mevkiinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 101 fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, burada, Cumhuriyet'in 101. yılına yakışır bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, geleceğe bir nefes ve iz bırakmak için öğrencilerle fidan diktiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise fidanların büyüyerek ülkenin kökleri kadar derin, Cumhuriyet kadar güçlü olacağını ifade etti.

Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Erdal, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ali Nadir Öztürk, Malatya Orman İşletmeleri Müdür Yardımcısı Yusuf Müjdeci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel

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