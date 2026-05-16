Malatya'da CASA uçağı şehitleri anıldı

Malatya'da 16 Mayıs 2001 tarihinde düşen CASA uçağında şehit olan 34 asker düzenlenen törenle anıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Şehitler Anıtı önünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade ederek, şehitlik makamının millet nezdinde kutsal değeri bulunduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile katılımcılar tarafından Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Programda ayrıca 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler saygı geçişi gerçekleştirdi, şehitler için dua edildi.

Törene, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Serdar Akkoyun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şube Başkanı İsmail Ayvalı, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmek üzere havalanan CASA CN 235 tipi askeri nakliye uçağının 16 Mayıs 2001'de Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Güzyurdu köyü yakınlarında düşmesi sonucu 34 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
