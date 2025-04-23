Malatya'da 23 Nisan Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Nisan Şenliği düzenlendi.

Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliklerde, sıfır atık temalı atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri ve tiyatro gibi birçok etkinlik yapıldı.

Aileleriyle alana gelen çocuklar, etkinliklere katılarak bayramın tadını doyasıya çıkardı. Kurulan stantlarda çocuklara Türk bayrakları dağıtıldı, patlamış mısır ikram edildi.

Görevliler eşliğinde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, yüz ve çanta boyama etkinliklerinde yeteneklerini sergiledi, sahneye çıkarak şiir okudu.

Etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.