Malatya'da 21 Saat Süren Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, 21 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında, bir ev zarar gördü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde arazide çıkıp, ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 21 saat sonra kontrol altına alındı.

Akkent Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Arazide başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere itfaiye, Orman Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri, arazözler ve helikopterlerle müdahale edildi. Yangının sıçradığı bir ev zarar gördü. Alevler, rüzgarın etkisi ile büyüyüp dağlık alana ilerledi. Bölgeye AFAD, UMKE ve Kızılay ile çevre illerden kurumlara ait ekipler de bölgeye takviye olarak gönderildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sabah saatlerine kadar devam etti. Söndürme işlemlerine köylülerinde destek verdiği yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan 21 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na üye gönderecek

Hükümete resti çeken Memur-Sen, geri adım atmak zorunda kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Şıkel'le başrol planı tepki çekti, Ozan Güven gelen eleştiriler üzerine oyundan çekildi

Tepkiler çığ gibi büyüdü, plan rafa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.