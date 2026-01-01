Haberler

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Güncelleme:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026 yılının ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya geldi. Ali ve Semra Çoban çiftinin beşinci çocukları olarak 3 kilo 570 gram ağırlığında doğan bebeğe Muhammed Ali ismi verildi. Aile, bu mutlu haberi yeni yılın sürprizi olarak nitelendiriyor.

Malatya'da 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği saat 00.08'de dünyaya gözlerini açtı.

Ali ve Semra Çoban çiftinin beşinci çocukları olarak 3 kilo 570 gram doğan bebeğe Muhammed Ali ismi verildi.

Anne Semra Çoban, gazetecilere, yeni yılın ilk sürprizini yeni doğan çocuklarıyla aldıklarını belirterek, "4 kızım var. Yılın en güzel mucizesi oldu bizim için. Rabbim nasip etti. Adını Muhammed Ali koyduk. Sürpriz oldu bize çok da mutlu olduk." dedi.

Baba Ali Çoban da yeni doğan çocuklarının hayırlı olmasını dileyerek, "Bir hafta önce annemi kaybettim, Muhammed bana bir destek oldu. Kendimi iyi hissediyorum, 5'inci çocuğumuz erkek oldu mutluyuz." diye konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Fatih Yiğit ise bebeğin normal doğum olarak dünyaya geldiğini aktararak, "Hastamız 2026 yılının ilk bebeği olarak 3 bin 570 gram erkek bebek oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
