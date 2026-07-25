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Malatya'da 2 şüpheli otomobile kurşun yağdırdı; o anlar kamerada

Malatya'da 2 şüpheli otomobile kurşun yağdırdı; o anlar kamerada
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MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki şüphelinin ellerindeki tabanca ve tüfekle park halindeki otomobile kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki şüphelinin ellerindeki tabanca ve tüfekle park halindeki otomobile kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan sonra yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, saat 02.20 sıralarında Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Ellerinde tabanca ve tüfek ile bir apartman önüne gelen K.Ö. ve S.P., bir süre bekleyip etrafı kontrol ettikten sonra binanın önünde park halinde bulunan otomobile kurşun yağdırdı. Otomobile defalarca ateş açan 2 şüpheli tabanca ve tüfekleriyle olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay bina çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece yaşanan olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Otomobilde sayısız kurşun ve saçma izlerine rastlanırken, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Saldırıda kullanılan mermilere ait çok sayıda boş kovan ve kartuş ele geçirildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmazken, kurşunların isabet ettiği araçta hasar oluştu.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheliler K.Ö. ve S.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden A.Ö. tutuklanırken, S.P. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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