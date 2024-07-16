Malatya'da 19 Kilo Skunk İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

MALATYA'da, polis operasyonunda otomobilinde 19 kilo 250 gram skunk ile yakalanan şüpheli B.Z., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli olduğu değerlendirmesiyle, plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Eğitimli köpekle aranan otomobilin bagajındaki gizli bölmede 19 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuya el koyarken, sürücü B.Z. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Z., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.