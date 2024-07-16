Malatya'da 19 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirildi.

Aramada, aracın bagaj kısmına gizlenmiş 30 parça halinde 19 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.