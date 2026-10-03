Haberler

Malatya'da 18 adrese tefecilik operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da tefecilik, organ ve doku ticareti ile yağma suçlarına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 18 adrese düzenlenen operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi; şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Malatya'da tefecilik operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik", "organ ve doku ticareti" ile "yağma" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Faiz karşılığında para verdikleri, senet imzalattıkları, alacakların tahsili amacıyla tehdit ve cebir kullandıkları, ayrıca ödeme güçlüğü yaşayan şahıslara organ nakli konusunda baskı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada, 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı
Ferhat Gündoğdu için kritik saatler! Savcılık tutuklanmasını istedi

Ferhat Gündoğdu için kritik saatler!

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Talisca yine boş geçmedi! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Bu adamı kim durduracak? Yine şiir gibi bir gol attı