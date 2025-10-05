Haberler

Malatya'da 13 Kilo Kenevir Ele Geçirildi, 1 Zanlı Gözaltında

Malatya'da yapılan operasyonda 13 kilo 560 gram kenevir bulundu, bir şüpheli yakalandı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu imal edenlerin takibinin sürdüğünü açıkladı.

Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste yaptığı aramada, 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildiğini bildirerek, 1 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
