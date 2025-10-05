Malatya'da 13 Kilo Kenevir Ele Geçirildi, 1 Zanlı Gözaltında

Malatya'da 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste yaptığı aramada, 13 kilo 560 gram kenevir ele geçirildiğini bildirerek, 1 şüphelinin yakalandığını kaydetti.