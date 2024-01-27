Malatya'da 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı
Malatya'da etkili olan yağış nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekipler çalışma başlattı.
MALATYA'da, etkili olan yağışı nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, kent genelinde 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.