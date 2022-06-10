12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Malatya'da bir kamyonda 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Malatya'da bir kamyonda 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Bölge Trafik uygulama noktasında durdurduğu bir kamyonda arama yaptı.

Ekipler, aramada gümrük kaçağı karışımlı akaryakıt olduğu değerlendirilen, 12 bin 535 litre motorin ele geçirdi.

Sürücü hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title