Malatya'da 10 bin 444 Fidan Dikildi: Beydağı Ağaçlandırma Projesi

Malatya'da, Beydağı Ağaçlandırma Projesi kapsamında 10 bin 444 fidan dikildi.

Beydağı Fidan Dikim Şenliği'nde konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehri yeniden imar ve inşa ettiklerini söyledi.

Malatyalıların göğsünü kabartacak bir şehir inşa ettiklerini kaydeden Yavuz, "Ama çevreyi ve doğayı ihmal edemeyiz. Çünkü yeşil bizim en önemli hassasiyetimiz. Dolayısıyla bir Müslüman'ın en önemli önceliği bence yeşili korumaktır, doğayı korumaktır, kirletmemektir. Akan bir sudan abdest alırken bile suyu israf etmemeyi öğütleyen bir dinin mensuplarının yeşilden uzak olması kabul edilemez." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Malatya'yı daha yeşil, daha temiz, daha nefes alınabilir bir şehir haline getirmek için büyük bir gayret ortaya koyduklarını kaydetti.

Depremden sonra adeta yeniden doğan şehrin doğasıyla güçleneceğini ifade eden Er, "Peygamber efendimizin 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyruğu bize hem umudu hem de vazifeyi hatırlatıyor. Bugün diktiğimiz her fidan umudun, gayretin ve geleceğe olan inancın bir nişanesidir. Bugün burada toprağa değen her bir fidan yalnızca bugünün değil, yarının Malatya'sı için bir nefes, bir umut ve bir yaşam kaynağıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Fidan dikimine 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç da katıldı.