Malatya'da 1 Mayıs Kutlaması: 'Daha Kararlı, Daha Onurlu ve Daha Dirençliyiz'"

(MALATYA)- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Malatya'da Turan Emeksiz Meydanı'nda kutlandı. Malatya Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Her geçen gün daha da ağırlaşan koşullara rağmen inançla, kararlılıkla ve her şeye rağmen insan olma onuruna sahip çıkarak buradayız" dedi.

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan gruplar, İsmetpaşa Caddesi Su Deposu önünde buluşarak kortej oluşturdu. Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen kortej, 1 Mayıs mitinginin gerçekleştirileceği alana ilerledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kortejin önünde 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yakınlarını yitiren aileler yer aldı. Onları KESK ve diğer sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler takip etti. Miting, konuşmaların ardından Grup Diltengi'nin konseriyle sona erdi.

"İnsan olma onuruyla buradayız"

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri adına konuşan Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, şunları söyledi:

"Onurlu emekten yana olan dostlar, merhaba. Merhaba yoldaşlar. Özgürlük ve demokrasi mücadelesinin yılmaz yüreklerini, demokrasi mücadelesini yüreklerinden verenleri selamlıyorum. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de, hak ve özgürlük mücadelesinde can veren 34 yoldaşımızın emek, onur, barış ve özgürlük mücadelesini ve onların bıraktığı mirası; binlerce genç işçi ve emekçinin 1 Mayıs ruhuyla sizleri selamlıyorum."

Kadınlar ve gençler, bu bahar sabahında güzel bir güne başlamak ihtiyacı duyar insan. Bugünlerde, bahar gününde, her geçen gün daha da ağırlaşan koşullara rağmen; inançla, kararlılıkla ve her şeye rağmen insan olma onuruna sahip çıkarak buradayız.

Türkiye'nin demokrasiden hızla uzaklaştığı, emek karşıtı politikaların arttığı, ırkçı yaklaşımlarla halkların iradesinin gasbedildiği; baskı ve operasyonlarla laik ve demokratik yaşam koşullarının her gün biraz daha aşındırıldığı; emekçilerin, emeklilerin ağır sömürü altında ezildiği bu günlere 'hayır' demek için buradayız. Mevcut tekçi iktidar anlayışı, kendisi gibi düşünmeyenlere, kendisine itiraz edenlere, gazetecilere ve muhalefete tahammül göstermemektedir. Yargıyı elinde bir sopa gibi kullanan bu iktidara, hukuksuzluğa 'dur' demek için buradayız.

En temel demokratik hak ve özgürlüklerin bile ırkçı ve ötekileştirici politikalarla sınırlandırıldığı, sevgi yerine nefret söylemlerinin hakim olduğu bu süreci tersine çevirmek için her zamankinden daha kararlı, daha onurlu ve daha dirençliyiz. Bizim mücadelemiz sadece insanın değil; doğanın ve doğayı paylaştığımız tüm canlıların yaşam hakkının güvence altına alındığı bir mücadeledir. Rant uğruna sermayeye açılan yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değil, bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak mutluluğunu savunuyoruz. Bizim mücadelemiz birlikte yaşam mücadelesidir. Doğayla savaşmak değil, doğayla uyum içinde yaşamak mücadelesidir."

"Bu düzen bilinçli bir tercih ve sınıfsal yönelimdir"

Tüm Emekliler Sendikası adına konuşan Bekir Erdem ise şöyle konuştu:

"Bugün 1 Mayıs'ta, emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin en anlamlı gününde alanlardayız. Ülkemiz; deprem, yoksulluk, işsizlikten artan baskı politikaları ve derinleşen ekonomik kriz altında tarihsel bir süreçten geçmektedir. Bu tablo, en ağır biçimde emekçileri, işçileri ve tüm emekçi halk kesimlerini vurmaktadır."

Yıllarca çalışarak bu ülkenin değerlerini üreten emekçiler, bugün asgari ücretin altında maaşlara mahküm ediliyor. Sağlık, barınma ve beslenme gibi yaşamın en temel hakları keskin bir biçimde ellerinden alınıyor. Bu düzen bir tesadüf değil; bilinçli bir tercih ve sınıfsal bir yönelimdir."

"Birleşirsek bu politikaları geriletebiliriz"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Zeki İrmez de konuşmasında şunları kaydetti:

"Evet dostlar, canlar; bugün 1 Mayıs'ta işçinin, emekçinin birlik, dayanışma ve mücadele günü. Bugün Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında, on binlerce yerde milyonlarca işçi, emekçi, kadın, genç ve çocuk; barış için, emek için, alın teri için, özgürlük, eşitlik ve demokrasi için alanları doldurmuş durumdadır."

Ve en önemlisi de 1977 Kanlı 1 Mayıs'ında yaşamını yitiren tüm işçileri ve bu mücadele içerisinde hayatını kaybeden tüm emekçileri saygı, sevgi ve minnetle anmak istiyorum.

Şu an içinde bulunduğumuz süreçte, özellikle AKP iktidarı döneminde, ne yazık ki en çok sömürülen kesim işçilerin ve emekçilerin emeği olmuştur. Bu durum gözle görülür, bariz bir şekilde ortadadır. Bakınız; işçiler, emekçiler patronların ve sermaye çevrelerinin istismarına bırakılmış durumdadır. İşçileştirilen çocuklar, maalesef MESEM'lerde, atölyelerde ve birçok yerde hayatını kaybetmektedir. Kadın emeği ise görünmez kılınmaktadır. Bunu görmezden gelmek elbette mümkün değildir. Ancak bizler; işçiler, emekçiler, barıştan, özgürlükten, eşitlikten ve demokrasiden yana olanlar birleşirsek, bir olursak ve ortak bir mücadele hattı içerisinde hareket edersek; bu baskıcı iktidarın politikalarını geriletebiliriz."

Kaynak: ANKA