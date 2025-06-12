Malatya CHP, Ferdi Zeyrek İçin Mevlit Düzenledi

Malatya CHP, Ferdi Zeyrek İçin Mevlit Düzenledi
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Malatya CHP İl Başkanlığı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit programı düzenledi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Malatya CHP İl Başkanlığı, Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit programı düzenledi.

Parti binasında gerçekleştirilen mevlit programı öncesinde konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Cengiz Özdemir, merhum Ferdi Zeyrek'e dualar göndereceklerini belirtti.

Özdemir'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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