Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden İnönü Üniversitesi Öğrencilerine Destek - Haberler

İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Betondan Kano Yarışması'na (Concrete Canoe Competiton) katılacak olan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip yarışmaya katılmak üzere İstanbul'a uğurlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi destekleriyle yarışmaya katılan öğrenciler, 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan yarışmada hazırlayacakları kano ile jürinin karşısına çıkacak.

Hafif ve özgün malzemeden kano elde etmek için yarışacak olan üniversite öğrencileri, Beton Kano Yarışmasıyla yapı malzemesi, beton ve yapısal tasarım konularındaki teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesini sağlayarak betondan kano tasarlamayı amaçlıyor. İnönü Üniversitesi öğrencileri ayrıca Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Büyükşehir Belediyesinin izlemiş olduğu geri dönüşüm ve çevrecilik politikasından esinlenerek çevreci hafif ve dayanıklı bir beton imal etmek için ekip olarak çalışıyor.

Desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden İnönü Üniversitesi Beton Kano Ekip Kaptanı Muhammed Rasim Gök, " İstanbul'da her yıl düzenlenen kano yarışmasına şehrimizi ve üniversitemizi temsilen ekip olarak katılıyoruz. Gecemizden gündüzümüzden feragat ederek, arkadaşlarımızla uykusuz kalarak çalışmalarımızı yaptık. Laboratuvardaki yaptığımız çalışmalar sırasında bizlerden maddi manevi desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve İnönü Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a şükranlarımızı sunuyoruz. Destekleri için teşekkür ederiz. " dedi.

Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül ise, gençlerin Malatya ve ülke için yaptıkları çalışmalarında yanlarında oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın destekleriyle Malatya'daki gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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