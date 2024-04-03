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Malatya Belediye Başkanlarından Depremzedelere Bağış Çağrısı

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Malatya'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen büyükşehir ve iki merkez ilçe belediyesinin başkanı, kendilerine tebrik için kutlama çiçeği gönderilmesi yerine depremzedelere bağış yapılmasını istedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, kentte hızla çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Er, paylaşımında, "Adıma gönderilecek tebrik çiçekleri ve hediyeler yerine depremzede vatandaşlarımız için AFAD'a bağışta bulunmanızı rica ederim. AFAD IBAN bilgileri 'TR 73 0001 0017 4555 5555 5552 04'tür." ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da kaybedeni olmayan bir seçimi geride bıraktıklarını belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Battalgazi'de hemşehrilerimizin acılarına hürmeten ve seçim kampanyamızda altını özellikle çizdiğimiz tasarruf ve sıfır israf vaadimiz gereği çelenk ve çiçek kabulümüz olmayacaktır. Sevinçlerini, mutluluklarını bizlerle paylaşmak isteyen gönül dostlarımızın göndermek istedikleri çiçek ve çelenklerin bedelini AFAD'a devredilmek üzere Battalgazi Belediye Başkanlığı TR 4000 0100 0770 2586 5850 5068 hesabına göndermelerini önemle istirham ederim."

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise aynı dilekleri paylaştığını aktararak ziyaretçilerden AFAD'ın hesabına bağış yapılmasını talep etti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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