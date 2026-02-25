Malatya'nın Arapgir ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Malatya'nın Arapgir ilçesinde taşımalı eğitime yarın geçici olarak ara verildi. Yoğun kar yağışı ve kırsal bölgelerdeki tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Fadıllıoğlu