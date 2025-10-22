Haberler

Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de Başlıyor

Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de Başlıyor
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 11'nci kez düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, bu yıl 'Bir Kitap Bir Umut' temasıyla 31 Ekim'de başladı. Fuar, 320 yayınevi ve 340 yazarla kitapseverleri buluşturacak.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuarda, 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul ve yazar buluşması, 30 yazar ve sivil toplum kuruluşları buluşması yapılacak.

Bu yıl "Bir Kitap Bir Umut" temasıyla düzenlenecek fuarda, belirlenen okullarda yazarlar ile öğrenciler de bir araya gelecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının bilgi aktarımı konusunda önemli olduğunu söyledi.

Öğrencileri ve kitapseverleri fuara davet eden Yavuz, şöyle konuştu:

"Kültür, sanat, özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının çocuk ve gençlerimize benimsetilmesi bakımından bu tür fuarların çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız, çocuk ve gençlerimizi daha fazla bilgiyle buluşturmak. Özellikle düşünce dünyamızı etkileyen yazarlar, düşünce insanlarıyla yine halkımızı ve gençliğimizi buluşturmak. Kitabın aslında bir umut ve iyileştirici gücünden, aynı zamanda ufuk açıcısı etkisinden de nesillerimizin faydalanmasını sağlamaktır."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de kentin kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan birini daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Er, 31 Ekim'de açılışı yapılacak fuarın 9 Kasım'a kadar süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
