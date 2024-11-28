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Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu İdil'de Konser Verdi

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu İdil'de Konser Verdi
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın İdil ilçesinde düzenlenen konserde marş ve türkülerle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konsere ilgi büyük oldu.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın idil ilçesinde konser verdi.

İdil Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya dinleyiciler zaman zaman eşlik etti.

Konseri, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, İlçe Jandarma Komutanı Cüneyt Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan ve vatandaşlar izledi.

Kaynak: AA / Berat Baştuğ - Güncel
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