Malatya 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi

MALATYA (AA) - "Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da, "Hayat Çiçek Açıyor" sloganıyla gerçekleştirilen 2. Kayısı Çiçeği Şenlikleri sona erdi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların katkılarıyla düzenlenen şenlikler Kale ilçesinde ünlü şefler tarafından gerçekleştirilen work show ile tamamlandı.

Turgut Özal Üniversitesi MYO Yerleşkesinde Şefler Nursen Mangut, Mustafa Polat, Haldun Tuzel, Yeşim Kaya tarafından Kayısı ve Malatya yöresel mutfak ürünlerinden oluşan malzemelerle yemek ve tatlı yaptı.

Programa, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Aladağ, Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Kale Turizm ve Otel İşlet. MYO Müdürü Suat Kuluşaklı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği yöneticileri, şenlik kapsamında il dışından gelen davetliler ile sosyal medya fenomenleri katıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Aşçılık Programı mutfağında, şefler yaptıkları birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarda, kayısı, kayısı pestili, kayısı çekirdeği ve unu, mor reyhan, samut gibi yöresel malzemeler kullandı.