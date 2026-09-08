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MAKÜ Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini oryantasyon programıyla karşıladı

MAKÜ Tıp Fakültesi ilk öğrencilerini oryantasyon programıyla karşıladı
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler için eğitim yaklaşımının, hedeflerin ve üniversite imkanlarının tanıtıldığı oryantasyon programı düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tıp Fakültesi'nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler için eğitim yaklaşımının, hedeflerin ve üniversite imkanlarının tanıtıldığı oryantasyon programı düzenlendi.

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, programda yaptığı konuşmada, tıp fakültesinin Burdur için uzun yıllardır beklenen önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Üniversitenin güçlü olduğu alanları tıp eğitimiyle birleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dalgar, spor hekimliği, sporcu sakatlanmaları ve sporcu performans analizleri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir fakülte inşa etmek istediklerini belirtti.

Dalgar, öğrencilere üniversitenin sunduğu imkanlardan yararlanmaları çağrısında bulunarak, "MAKÜ Artı" platformu bünyesindeki mikro yeterlilik programları, sosyal diploma ve kariyer okulu uygulamalarının hekim adaylarının çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını bildirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Çetin de bu yılki öğrencilerin fakültenin ilk heyecanı ve ilk mezunları olacağını söyledi.

Hekimliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu aktaran Çetin, "Hekimlik, bilimsel bilgi ile insan sevgisini, disiplin ile empatiyi bir araya getiren bir yaşam biçimidir. Temel tıp bilimleri ile klinik uygulamaları bütünleştiren, mesleki yetkinlikleri esas alan bir eğitim modeli hazırladık. Amacımız, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen ve sürekli öğrenmeyi ilke edinen hekimler yetiştirmektir." diye konuştu.

Çetin, öğrencilere meslek hayatları boyunca "zarar vermeme", "yararlı olma", "hastanın özerkliğine saygı" ve "adalet" ilkelerini rehber edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Program, fakültenin ilk öğrencilerine stetoskop hediye edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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