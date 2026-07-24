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MAKÜ Rektörü basınla buluştu: Hedef ilk 400

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Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecilerle bir araya gelerek üniversitenin uluslararası başarılarını, yeni bölümleri ve 11 bin 387 kontenjanı duyurdu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MAKÜ Medusa Kafe'de düzenlenen programa Burdur'da görev yapan gazeteciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Dalgar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, üniversitenin son yıllarda elde ettiği akademik başarılar ve gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Burdur'un ortak değeri olduğunu vurgulayan Dalgar, üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğü ile itibarının hızla arttığını söyledi.

Olumsuzlukların her kurumda yaşanabileceğini belirten Dalgar, "Olumlu gelişmeler arttıkça üniversitemizin itibarı da yükselmeye devam edecektir. Uluslararası tanınırlığımızı gösteren çeşitli sıralamalarda başarılı sonuçlar elde ettik. MAKÜ'nün belirli kategorilerde dünyanın ilk 400 üniversitesi arasında yer alması hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıyı birlikte sahiplenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

2026 yılı öğrenci kontenjanlarına ilişkin bilgi veren Dalgar, üniversitede bu yıl 7 bin 674 YKS, 2 bin 250 uluslararası öğrenci ve bin 463 enstitü kontenjanı olmak üzere toplam 11 bin 387 kontenjan açıldığını bildirdi.

Dalgar, 2023 yılından bu yana üniversite bünyesinde 38 yeni bölüm açıldığını belirterek, "Bu yıl 9 yeni bölümü üniversitemize kazandırdık. Bunların arasında en fazla ilgi gören Tıp Fakültesi oldu. Tıp Fakültesine bu yıl 30 öğrenci alacağız." dedi.

Program, Burdur'da görev yapan gazetecilerin üniversite kampüsünde çektiği fotoğraflardan oluşan "Basının Objektifinden MAKÜ" sergisinin açılışı ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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