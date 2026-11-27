Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halilibrahim Çiftçi ve ekibinin, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün ( Hıv ) diğer hücrelere yayılmasını önlemeye yönelik yeni bir ilaç molekülü üzerinde çalıştığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çiftçi ve ekibi, üniversitede kurdukları laboratuvarda "HIPPO" adlı molekülün geliştirilmesini sürdürüyor.

Araştırmada, Hıv'in hücreye girdikten sonra oluşan yeni virüslerin hücre dışına çıkışının engellenmesi ve böylece diğer hücrelere yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çiftçi, molekülün normal hücreler üzerindeki etkisini de incelediklerini belirterek, "İlk yaptığımız çalışmalarda geliştirdiğimiz molekülün normal hücrelere sitotoksik etkisinin olup olmadığını inceledik ve geliştirdiğimiz molekülün yüksek konsantrasyonda bile sitotoksisitesinin olmadığını gördük." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın temellerinin Japonya'daki doktora sonrası çalışmaları sırasında atıldığını anlatan Çiftçi, geliştirdikleri molekül ve yöntemle Japonya genelinde düzenlenen bir start-up iş yarışmasına katıldıklarını ve iki ödül kazandıklarını söyledi.

MAKÜ'deki laboratuvar altyapısının önemli bölümünün Science Farm'dan sağlanan bütçeyle oluşturulduğunu belirten Çiftçi, Hıv'in yanı sıra kanser ve ALS ilaçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Virüsü hücre içinde tutacak mekanizma üzerinde çalışılıyor

MAKÜ'deki çalışmalar sonucu geliştirilen molekülün, Hıv'in hücre dışına çıkmasını sağlayan proteine bağlanarak virüsü bulunduğu hücre içerisinde tutması amaçlanıyor.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız çalışmayla geliştirdiğimiz molekül HIV virüsünün hücreye girdikten sonra onu hapsetmek üzere, yani hücre dışına çıkmasını sağlayan proteine çok güçlü bir şekilde bağlanarak onu hücrede hapsediyor. Hapsettikten sonra da onu yok etmeye yönelik bir çalışma. HIPPO'nun etkinliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli bilgisayar modellemeleri ve moleküler simülasyonlardan yararlandık. Bunu geliştirdik, şu anda da bunun yapay zeka destekli moleküler simülasyonlarla birlikte optimizasyonunu yaparak daha ileri ikinci jenerasyonunu geliştirmek için laboratuvarda çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Çalışmaların henüz klinik aşamaya ulaşmadığını vurgulayan Çiftçi, araştırmanın hücre kültürü ve molekül optimizasyonu aşamasında devam ettiğini belirterek, "Henüz insan aşamasına geçmedi. Hücre aşamalarında hala çalışmalarımız, hücre kültürü aşamalarında. Hayvan modelleri de HIV virüsü için çok fazla olmadığı için şu anda daha çok molekülün optimizasyonu aşamasındayız. Onu gerçekleştirdikten sonra insan çalışmalarını planlıyoruz." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA