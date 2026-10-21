Maku'da yapılan Mutat Toplantı'da Türkiye-İran sınır güvenliği ele alındı

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Türkiye ile İran arasında, sınır güvenliğine ilişkin konuların ele alındığı Mutat Toplantı, İran'ın Maku kentinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1937 tarihli Tahran Anlaşması kapsamında düzenlenen toplantıya, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran heyeti katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin sağlanması ve hudut konularına ilişkin hususlar ele alındı.

Kaynak: AA