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MAKÜ bünyesinde Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Enstitüsü kuruldu

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- Yeni enstitüyle yapay zeka destekli üretim, ileri tarım teknolojileri ve hayvancılık alanlarında bilimsel çalışmalar yürütülecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesinde, tarım ve hayvancılık alanlarında teknolojik gelişmeleri desteklemek amacıyla Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Enstitüsü kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda kurulan enstitüyle ileri tarım teknolojileri, yapay zeka destekli üretim ve hayvancılık teknolojileri alanlarında bilimsel çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Enstitü bünyesinde yürütülecek lisansüstü çalışmalarla nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesi, farklı disiplinlerden bilim insanlarının ortak projelerde buluşturulması ve üniversite-sanayi-üretici işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Akademik çalışmaların üretim sahasına aktarılmasını amaçlayan enstitünün, çiftçilerin ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümler geliştirmesi de hedefleniyor.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, enstitünün kuruluşuna ilişkin değerlendirmesinde, üniversitenin hayvancılık alanında yıllardır geliştirdiği ihtisaslaşma birikimini yeni yapılanmayla daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Tarım ve hayvancılıkta bilimsel araştırmaların üreticilerin hayatına dokunan somut çözümlere dönüşmesini amaçladıklarını aktaran Dalgar, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Türkiye'de ve dünyada öncü araştırmalara ev sahipliği yapan, tarım ve hayvancılığın teknoloji ihtiyacına yön veren bir bilim ve yenilik merkezi oluşturmak."

Enstitünün lisansüstü çalışmalarla uzmanlaşmayı artıracağını ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik projelere zemin hazırlayacağını vurgulayan Dalgar, alanında yetkin bilim insanlarının araştırma kadrosuna dahil edilmesiyle öğrencilerin, teknoloji geliştiricilerinin ve üreticilerin ortak çalışmalarda buluşturulacağını ifade etti.

Dalgar, enstitünün kuruluşunda desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür ederek, yeni yapılanmanın üniversiteye, Burdur'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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