Makineye bağlı SMA'lı Ali'nin tedavi için 4 ayı kaldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi koyulan ve cihaza bağlı yaşayan, tedavisi için de 4 ayı kalan, 20 aylık Ali Akyüz için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için 5 ay önce başlatılan kampanyada, gereken 2 milyon doların yüzde 4'ü toplandı. Anne Saliha Akyüz, "Tam iyileşmesi için Dubai'de tedavi gerekiyor, onun için 2 milyon dolar gerekli" dedi.

Nusaybin ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan Akyüz ailesinin 20 ay önce dünyaya gelen çocukları Ali'ye, 45 günlükken SMA Tip 1 teşhisi koyuldu. Teşhisten sonraki süreçte 3 kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Ali, 9 ay Adana Balcalı Hastanesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kaldı. Cihaza bağlı yaşayan Ali, 2 ayda bir ilaç tedavisi görüyor. Ailesi, Dubai'de 2 yaşına kadar olan çocuklarda uygulanan tedavi için gerekli 2 milyon dolar için 5 ay önce valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Tedavi için 4 ayı kalan Ali için bugüne kadar paranın yüzde 4'lük kısmı toplandı.