Makine Arızası Oluşan Ham Petrol Yüklü Tankerini Kurtarma Çalışmaları Nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda Ulaşım Çift Yönlü Askıya Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle ham petrol yüklü bir tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'na bağlı 4 römorkör tarafından ediliyor. Müdahale nedeniyle boğazda gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. KEGM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan Zephyr Prosper isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, Kurtarma-10, Kurtarma-18, Kurtarma-19 ve Kurtarma-20 römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı"

Kaynak: ANKA