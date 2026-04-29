Makine Arızası Oluşan Ham Petrol Yüklü Tankerini Kurtarma Çalışmaları Nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda Ulaşım Çift Yönlü Askıya Alındı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle ham petrol yüklü bir tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından ediliyor. Müdahale nedeniyle boğazda gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

(ÇANAKKALE) Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle ham petrol yüklü bir tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından ediliyor. Müdahale nedeniyle boğazda gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle ham petrol yüklü bir tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'na bağlı 4 römorkör tarafından ediliyor. Müdahale nedeniyle boğazda gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. KEGM tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Kilitbahir önlerinde makine arızası yaşayan Zephyr Prosper isimli 274 metre boyundaki ham petrol yüklü tankere, Kurtarma-10, Kurtarma-18, Kurtarma-19 ve Kurtarma-20 römorkörlerimiz müdahale etmekte olup, Çanakkale Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı"

Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
'El Jardinero' 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi