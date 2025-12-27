Haberler

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesinin 71. Yıl Onur Gecesi yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi tarafından 71. Yıl Onur Gecesi gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda mesleklerinde 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50. yılı dolduran makine ve endüstri mühendisi üyelere plaket verildi.

Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, burada yaptığı konuşmada, vefat eden üyelerini rahmetle andıklarını söyledi.

Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan şubelerinin 3 bin 291 üye ve 479 öğrenci üye olmak üzere 3 bin 770 üyesine hizmet verdiğini belirten Gürkan, eğitim alan ve mesleğe oryantasyon süreçlerine başlayan genç mühendis arkadaşlarını da öncelikleyerek çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

Samsun'da Tekkeköy, 19 Mayıs, Ayvacık, Yakakent, Çorum'da İskilip ve Bayat ilçelerinin yerel yönetimleri ile yaptıkları protokol çerçevesinde asansör kontrol hizmeti verdiklerini dile getiren Gürkan, "Üretimin her aşamasında, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin özlük haklarının ve geleceğe dair planlamalarının yeniden yapılandırılması, bu yapılandırma içerisinde odamızın temsilcilerinin de alınarak çalışma yapılmasını değerli yöneticilerimizden, temsilcilerimizden talep ediyoruz." dedi.

Programa AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
