Manisa'da Kuzey Makedonya göçmenleri iftarda buluştu

Manisa'da düzenlenen iftar yemeğinde, Makedonya göçmenleri bir araya gelerek kültürel lezzetlerini paylaştı. 2 bin kişilik etkinlikte, özel olarak hazırlanan düğün çorbası büyük ilgi gördü.

Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, 2 bin kişilik iftar yemeğinde göçmenleri buluşturdu.

Topçuasım Mahallesi'ndeki Karaköy Kapalı Otoparkı'nda düzenlenen iftarda, Kuzey Makedonya göçmenlerinin düğünlerde hazırladığı düğün çorbası, kavurma, pilav ve kalburabastı konuklara ikram edildi. Hazırlığı ve pişirilmesi 4 gün süren geleneksel düğün çorbası büyük ilgi gördü.

İftar organizasyonunun bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyleyen Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yeliz Deniz, "Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadığımız, en sevdiğimiz günlerden biri. Herhangi bir sponsorluk almadan, tamamen kendi imkanlarımızla yemeklerimizi hazırlayıp pişiriyor ve yine kendimiz servis ediyoruz." dedi.

Yaklaşık 2 bin kişiye yemek hazırladıklarını belirten Deniz, "Düğün çorbası olarak bilinen 'paçina çorbası' bizim için çok özel bir yemek. Bu çorbayı kendimiz yapıyoruz, çünkü memleketimizde yapılan ve burada pek bulunmayan yöresel bir çorba. Bu çorba bizim için memleketimizi anlatan, kültürümüzü yansıtan bir lezzet. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıllarda da bu etkinliği sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İftara siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda göçmen aile katıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu
