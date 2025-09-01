Makas Atan Sürücüye 13 Bin 420 Lira Ceza
Avcılar'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü U.Ç.'ye 13 bin 420 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Avcılar'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 13 bin 420 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos'ta bir sürücünün D-100 karayolunda aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü U.Ç. polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 13 bin 420 lira para cezası kesildi.
Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel