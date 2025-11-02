Makas Atan Sürücü Trafiği Tehdit Etti, Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü Y.E.U., polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü Y.E.U., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sürücü Y.E.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 20 Ekim günü saat 18.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli Mevkii'nde meydana geldi. 41 AZH 655 plakalı hafif ticari aracıyla makas atarak ilerleyen sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anları diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri, sürücü Y.E.U.'yu gözaltına aldı.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.E.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.