Makao'da 25. Nilüfer Çiçeği Festivali Başladı

Makao'da 25. Nilüfer Çiçeği Festivali Başladı
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Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Taipa Evleri Müzesi'nde yaz boyunca açan nilüfer çiçekleri, düzenlenen 25. Nilüfer Çiçeği Festivali kapsamında görsel bir şölen sunuyor.

MAKAO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Taipa Evleri Müzesi'nde yaz boyunca açan birbirinden güzel nilüfer çiçekleri görsel şölen oluşturuyor.

25. Makao Nilüfer Çiçeği Festivali, 6-20 Temmuz tarihleri arasında Makao'da düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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