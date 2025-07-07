Makao'da 25. Nilüfer Çiçeği Festivali Başladı
Makao Özel İdari Bölgesi'ndeki Taipa Evleri Müzesi'nde yaz boyunca açan nilüfer çiçekleri, düzenlenen 25. Nilüfer Çiçeği Festivali kapsamında görsel bir şölen sunuyor.
MAKAO, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao Özel İdari Bölgesi'nde yer alan Taipa Evleri Müzesi'nde yaz boyunca açan birbirinden güzel nilüfer çiçekleri görsel şölen oluşturuyor.
25. Makao Nilüfer Çiçeği Festivali, 6-20 Temmuz tarihleri arasında Makao'da düzenleniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel