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Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

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Doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama yaşanan binanın 5'inci katında mahsur kalan Himalayan cinsi 'Limoş' isimli kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan kedi, boşaltılan binadaki çalışmaları izleyen sahibi Nilgün Cavdar'a teslim edildi. Kedisine kavuşan Nilgün Cavdar, sevinçle olay yerinden ayrıldı.

MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Doğal gaz sıkışması sebebiyle patlama yaşanan binanın 5'inci katında mahsur kalan Himalayan cinsi 'Limoş' isimli kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Binadan çıkarılan kedi, boşaltılan binadaki çalışmaları izleyen sahibi Nilgün Cavdar'a teslim edildi. Kedisine kavuşan Nilgün Cavdar, sevinçle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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