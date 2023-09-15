Mahmut Çorumlu, kendisini hedef alan FETÖ'cü hesapları guguk kuşuna benzetti

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik düzenlenen operasyonun baş aktörlerinden biri olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, sosyal medyada bazı FETÖ'cü hesapların hedefi haline geldi. KOM Daire Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cülere yönelik düzenlediği operasyonlarla adından söz ettiren ve FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Çorumlu, kendisine yönelik yersiz ithamlarda bulunan hesaplara "Guguk kuşu" paylaşımıyla müthiş bir göndermede bulundu.

2 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'deki atama kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan eski KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, Ankara'da yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışırken Esenboğa Havalimanı'nda yakalanan Ayhan Bora Kaplan'a düzenlenen operasyonun başındaki isimlerden biriydi. Bu operasyon sonrası sosyal medyada FETÖ'cü hesapların hedefi haline gelen Mahmut Çorumlu, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımla bozdu.

"YİNE GUGUK KUŞLARI"

Geçmişte FETÖ'cülere yönelik ciddi operasyonlar düzenleyen ve FETÖ ile mücadelenin sembol isimlerinden biri olarak gösterilen Mahmut Çorumlu, Ayhan Bora Kaplan'a düzenlenen operasyon sonrası çoğu yurt dışı kaynaklı hesaplardan yapılan paylaşımlara yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına bırakarak hayatını idame ettiren guguk kuşlarıyla ilgili bir video paylaşarak karşılık verdi. Çorumlu yaptığı paylaşıma "Yine guguk kuşları… O kadar çok ki artık ayırt etmekte zorlanıyoruz" notunu düştü.

İşte Mahmut Çorumlu'nun o paylaşımı;

FETÖ İLE MÜCADELENİN SEMBOL İSMİ OLDU

2019 yılında KOM Daire Başkanı olan Çorumlu, göreve geldiği süreden itibaren Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza attı. Çorumlu, görevde olduğu sürece FETÖ'ye yönelik Mahrem İmam, Sınav Soruşturmaları, BYLOCK, Turgut Aslan operasyonlarını başarıyla yönetti.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KORKULU RÜYASI

Çorumlu, FETÖ ile mücadelenin yanı sıra organize suç örgütlerine yönelik de Sahil Rüzgarı, Tırpan, Müsilaj, Kukla, Tümör operasyonlarına imza attı. Bunun yanı sıra kaçakçılara yönelik de Silindir, Kene, Silici, Çiftlikbank, Miras gibi kamuoyunun yakından bildiği operasyonların da başındaki isim de yine Mahmut Çorumlu'ydu...

TAM BİR DEVLET ADAMI

Yaptığı sayısız operasyonların yanı sıra Şehit Altuğ Verdi ve Muhsin Yazıcıoğlu dosyalarını da yeniden açtı. Uluslararası barış görev güçlerinde de yer alan Çorumlu, iyi derece Fransızca bilmektedir. İKK ve istihbarat arasındaki ilişkiler üzerine de Yüksek Lisans yapan Çorumlu, devlet adamı tavrıyla biliniyor.