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Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Seçildi

Mahmut Arıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Seçildi
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Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi. Kongrede Birol Aydın da başkan adayı olarak yarıştı.

(ANKARA) - Saadet Partisi 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Mahmut Arıkan 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

Saadet Partisi'nin "Yaşanabilir bir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla düzenlenen 9'ncu Olağan Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Divan Kurulu, Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 741, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın 221 delege imzasıyla başkan adayı olduğunu açıkladı. Eski Genel Başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak ise 36 oy aldı ve aday olmadı.

Kongrede genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın yarıştı. Mahmut Arıkan, 823 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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