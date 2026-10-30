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Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 kişinin öldüğü peribacası çökmesinde yetkilileri eleştirdi

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Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 kişinin öldüğü peribacası çökmesinde yetkilileri eleştirdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Göreme'de 3 kişinin öldüğü peribacası çökmesinde aylar önce yıkılma riskine dair görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirtti. Arıkan, vatandaşın gördüğü riski kurumların görememesini kabul edilemez buldu.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Nevşehir'in Göreme beldesinde yağış nedeniyle çöken ve üç vatandaşın hayatını kaybettiği peribacasının bulunduğu bölgede aylar öncesinden yıkılma tehlikesine dikkati çeken görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirterek, "Vatandaşın gördüğü bu açık risk ve tehlikeyi ilgili kurumların görememiş olması kabul edilemez" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Nevşehir'in Göreme beldesinde meydana gelen ve can kayıplarına neden peribacasının çökmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Nevşehir Göreme'de meydana gelen ve vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesine neden olan elim olay, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı olayın ardından kamuoyuna yansıyan ve aylar öncesinden bölgedeki yıkılma tehlikesine dikkat çeken görüntüler, facianın göz göre göre geldiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Vatandaşın gördüğü bu açık risk ve tehlikeyi ilgili kurumların görememiş olması kabul edilemez. Yaşanan bu faciada sorumluluğu, ve ihmali bulunan yetkililerin tespit edilmesini, adaletin ve kamu vicdanının gereği olarak hesap vermesini bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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