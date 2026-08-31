Haberler

Arıkan'dan Fidan'a tepki: 'NATO ile Mekke yan yana gelemez'

Arıkan'dan Fidan'a tepki: 'NATO ile Mekke yan yana gelemez'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Antlaşması'nın NATO'nun tamamlayıcısı olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Arıkan, bu yaklaşımın bölgede barış getirmeyeceğini, aksine İsrail'in güvenliğini tahkim edeceğini ve şahsiyetli bir dış politikanın NATO'nun gölgesinde değil, kendi medeniyet değerlerine dayanarak yürütülmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Antlaşması'na ilişkin "NATO'nun tamamlayıcısıdır" açıklamasına tepki göstererek, "NATO ile Mekke yan yana gelemez" ifadesini kullandı.

Mahmut Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"NATO ile Mekke yanyana gelemez! Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın, 'Mekke Antlaşması, NATO'nun tamamlayıcısıdır' açıklamasını son derece tehlikeli ve endişe verici buluyoruz. NATO'yu tamamlayan bir antlaşma, bu bölgede barışı değil; İsrail'in güvenliğini tahkim eder. İsrail'in saldırganlığına karşı sessiz kalan, Gazze'de yaşananlara karşı caydırıcı hiçbir irade ortaya koymayan NATO'yu merkeze alan bir güvenlik mimarisi, bölgemize huzur getiremez. Bölgesel ittifakları Atlantik paktının uzantısı olarak gören bir anlayışla ne Gazze korunabilir ne de adil bir dünya kurulabilir. Şahsiyetli bir dış politika, NATO'nun gölgesine sığınarak değil, kendi medeniyet değerlerimize dayanarak yapılır!"

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti

Trump'tan piyasaları alt üst eden İran açıklaması
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı

Beşiktaş'tan Süper Lig tarihine geçecek skor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı İtalyan devi

Müjdeyi menajeri verdi! İşte Icardi'nin görüşme yaptığı dev takım
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Süper Lig'e geri dönüyor
Deniz Gül'ün Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Uçak kalkıyor! Victor Osimhen'in yanına yıldız golcü
İstanbul Otogarı’nda taksici terörü: 'Kısa mesafe' deyip aileyi darbettiler

İstanbul'a ayak basar basmaz dehşeti yaşadılar

Vlahovic'i tutabilene aşk olsun! Dolmabahçe'de şov yaptı

Sen neymişsin be Vlahovic!
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı