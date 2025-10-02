Saadet Partisi'nden Erdoğan'a Acil Toplantı Çağrısı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini acil toplantıya çağırması çağrısında bulundu. Arıkan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da yaptığı çağrıda, "Yarın ilk iş olarak filonun güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tezkereyi Meclis gündemine getirin" dedi.

Arıkan, İsrail'in Küresel Sumud Filosuna müdahalede bulunmasına ilişkin partisinin genel merkezi önünde açıklama yaptı. Arıkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Milletimiz, Kıymetli Filistin sevdalıları; Bu akşam terörist İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırı, tüm insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Çünkü, bu filo; vicdanın, insanlığın ve kararlılığın sembolüdür. Bu filo, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, aynı zamanda insanlığın onurunu taşımaktadır. Bu savaş suçu karşısında, bu insanlık suçu karşısında, bugün suskun kalmak hem bu suça hem de bu zulme ortak olmaktır.

Buradan, Filodaki gemilere teker teker müdahale edildiği bu saatte iki önemli çağrıda bulunmak istiyoruz: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, filoda bulunan vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunun için her türlü politik, diplomatik ve askeri tedbiri almak zorundadır. İlk çağrımız Sayın Cumhurbaşkanına! Sayın Cumhurbaşkanı; Milli Güvenlik Kurulu'nu ve tüm güvenlik bürokrasisini acil toplantıya çağırın. Bu toplantıda tüm etkili ve caydırıcı tedbirleri, bütün alternatifleriyle değerlendirin. 'Şahsiyetli dış politika' anlayışına uygun bir kararlılık ortaya koyun.

"Filonun güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tezkereyi Meclis gündemine getirin"

İkinci çağrımız Sayın Meclis Başkanı'na! Sayın Kurtulmuş, yarın ilk iş olarak filonun güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tezkereyi Meclis gündemine getirin. Unutmayın! Bu Meclis, ayağında çarıkla, kucağında çocukla, sırtında mermiyle kurtuluş savaşı vermiş bir meclistir.

Küresel teröristlerden, reel politikten asla çekinmeyin, asla endişe etmeyin. Çünkü eğer bu iradeyi ortaya koyarsanız, hiç şüpheniz olmasın, Meclis arkanızda, bu millet arkanızda, bizler bütün gücümüzle yanınızda oluruz.

"Bunların hiçbirini yapamıyorsanız, en azından derhal Trump'ı arayın"

Şimdi! Eğer bunların hiçbirini yapamıyorsanız, en azından derhal Trump'ı arayın. Gazze'ye un, su, ilaç taşıyan bu sivil inisiyatife yapılan saldırının durdurulması için baskı yapın! Aksi takdirde 'barış' diye ortaya konan bütün planların bir 'aldatmaca' olduğu, bir kez daha teyit edilmiş olacaktır.

Aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu akşam da meydanları, alanları, doldurdular. Milletimiz bu konudaki hassasiyetini, cesaretini ve kararlılığını ortaya koydu. İktidara düşen bu milletin asaletine ve talebine uygun adımları derhal hayata geçirmektir. Küresel teröristlere son sözümü şudur: Gazze'den elinizi çekin! İşgali durdurun, ablukayı kaldırın, insanlığın onurunu ve vicdanını taşıyan bu Filoya yol açın! Filistin için direnenlere selam olsun."