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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesine ilişkin, "Bu zorlu bekleyişte yüreğimiz, sevdiklerinden haber bekleyen ailelerimizle birlikte. Milletçe dualarımızla yanlarındayız" dedi.

Arıkan, Bolu'da gezi dönüşünde 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arıkan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bolu'da 10 kız çocuğumuzun ve 3 personelin kaybolduğu haberini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Bu zorlu bekleyişte yüreğimiz, sevdiklerinden haber bekleyen ailelerimizle birlikte. Milletçe dualarımızla yanlarındayız. Arama kurtarma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren tüm ekiplerimize güç ve kuvvet diliyorum.

Rabbim, çocuklarımızın ve beraberlerindeki personelin bir an evvel sağ salim bulunmasını, ailelerimizin ve aziz milletimizin hayırlı haberler almasını nasip etsin."

Kaynak: ANKA