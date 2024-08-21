Mahmud Abbas'ın Gazze ziyareti girişimi ele alındı

(ANKARA) - Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Abbas'ın, çerçevesini TBMM'deki konuşmasında çizdiği Gazze ziyareti girişiminin ele alındığı bildirildi.

WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, FKÖ Yürütme Komitesi dün gerçekleştridiği toplantıda Abbas'ın TBMM kürsüsünde açıkladığı "girişimi" değerlendirildi. Abbas'ın açıkladığı girişim kapsamında, Filistin yönetiminden temsilcilerin Gazze Şeridi'ne bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Mahmud Abbas, "Arap ve İslam liderlerini, dünya genelinde iyi insanları ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini Filistin halkına yönelik devam eden İsrail saldırılarını durdurmak için girişimine katılmaya çağırdığını" söyledi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nden Gazze Şeridi'ne erişimi sağlanmasını ve ardından "Filistin'in ebedi başkenti Kudüs'e" geçilmesini talep etti.

Abbas, girişiminin, Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları durdurmayı ve İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden ve tüm Filistin topraklarından çekilmesini sağlamayı amaçladığını vurguladı. Filistin Devleti ve FKÖ'nün, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs dahil olmak üzere tüm Filistin toprakları üzerinde yetkili olduğunu, ziyaret girişimiyle yeniden teyit ettiğini söyledi. Abbas ayrıca, FKÖ'nün Filistin halkının tek yasal temsilcisi olduğunu vurguladı.

FKÖ Yürütme Komitesi Abbas'ın girişiminin başarılı olması için tüm Filistin güçleri ve gruplarından oluşan bir komitenin hızla kurulması gerektiğini açıkladı. Bu komitenin, Gazze Şeridi'nden tam İsrail çekilmesini sağlamak, ulusal uzlaşı hükümetinin tam sorumluluklarını üstlenmesini sağlamak ve uluslararası bağışçı kurumlar ve organizasyonlarla koordineli olarak yerinden edilenlerin geri dönüşü ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bir eylem planı hazırlamak üzere çalışması gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tam üyeliği için somut adımların takip edileceği vurgulandı.

Hamas ve Fetih arasında yaşanan iç çatışmalar sonucu 2007 yılında Gazze'nin kontrolü Hamas grubuna geçmişti. Temsilcilerinin çoğu Fetih partisinden gelen Filistin yönetimi, Batı Şeria'yı yönetiyor ve uluslararası alanda Filistin halkının temsilcisi olarak kabul ediliyor.