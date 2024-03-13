Üye Girişi
Haberler

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Kedi Eros'u asansörde vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken adliye koridorlarında bekleyen kalabalık grup kararı "Katil dışarıda" sloganları ve alkışlarla protesto etti.

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymadı, tahliye kararı verilen sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

TAHLİYE KARARI SONRASI ÇILGINA DÖNDÜLER

Duruşmayı izlemek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gelen ve aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu kalabalık grup, kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan için verilen tahliye kararı sonrasında adeta çılgına döndü.

SLOGAN VE ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİLER

Adliye koridorlarında "Katil dışarıda" sloganları atan kalabalık grup, mahkemenin kararını alkışlarla protesto ederken gelişme sosyal medyada da infial yarattı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ VAR

"Yazıklar Olsun" etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X'te TT olurken binlerce kullanıcı yaptıkları paylaşımlarla tepkisini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

kedi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Kemal Deveciler kimdir? CHP Balıkesir Burhaniye Belediye Başkan Adayı Ali Kemal Deveciler kaç yaşında, nereli? Zafer Göksel kimdir? CHP Balıkesir Bigadiç Belediye Başkan Adayı Zafer Göksel kaç yaşında, nereli? Ahmet Kurtuluş Görgülü kimdir? Memleket Partisi Aydın Didim Belediye Başkan Adayı Ahmet Kurtuluş Görgülü kaç yaşında, nereli? İbrahim Tugay Ateş kimdir? Zafer Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tugay Ateş kaç yaşında, nereli? Ramazan Bahçavan kimdir? AK Parti Balıkesir- Dursunbey Belediye Başkan adayı Ramazan Bahçavan kaç yaşında, nereli? Dursun Mirza kimdir? CHP Balıkesir Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Silopi adayı Jiyan Ormanlı kimdir? Eros'un katili İbrahim Keloğlan serbest mi bırakıldı? Ceza aldı mı? DEM Parti Şırnak İdil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak İdil adayı Türkan Kayır kimdir? Orhan Gaga kimdir? CHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şırnak Güçlükonak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Güçlükonak adayı Emin Dayan kimdir? DEM Parti Şırnak Cizre Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Cizre adayı Güler Yerbasan kimdir? Mesut Ergin kimdir? CHP Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin kaç yaşında, nereli? Emrah Yaşar kimdir? Zafer Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Emrah Yaşar kaç yaşında, nereli? Mehmet Çaylak kimdir? Memleket Partisi Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Mehmet Çaylak kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title