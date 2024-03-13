Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında yeni karar açıklandı. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını karar verdi. Ancak iyi hal indirimi uyguladı, ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymadı, tahliye kararı verilen sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koydu.

TAHLİYE KARARI SONRASI ÇILGINA DÖNDÜLER

Duruşmayı izlemek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gelen ve aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu kalabalık grup, kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan için verilen tahliye kararı sonrasında adeta çılgına döndü.

SLOGAN VE ALKIŞLARLA PROTESTO ETTİLER

Adliye koridorlarında "Katil dışarıda" sloganları atan kalabalık grup, mahkemenin kararını alkışlarla protesto ederken gelişme sosyal medyada da infial yarattı.

SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK TEPKİ VAR

"Yazıklar Olsun" etiketi kısa sürede sosyal medya platformu X'te TT olurken binlerce kullanıcı yaptıkları paylaşımlarla tepkisini dile getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

